Tagestipp: «The Mushroom Speaks» – Das Immunsystem der Erde In ihrem Dokfilm «The Mushroom Speaks» erforscht Marion Neumann das Universum der Pilze.

Ein Pilz ist viel mehr als das, was wir von ihm sehen. Unter der sichtbaren und vergänglichen Frucht verbirgt sich nämlich ein für das blosse Auge unsichtbares Netzwerk, das auf seine eigene Weise kommuniziert. Pilze sind komplexe Lebewesen. In ihrem Dokfilm «The Mushroom Speaks» erforscht Marion Neumann das Universum der Pilze und versucht zu verstehen, was uns diese Organismen erzählen und wie das «Immunsystem der Erde» unsere Sicht auf die Welt radikal verändern könnte. (xen)

