Gipfel Biden-Putin in Genf – Das Idyll wird zur Festung Der Touristenzug muss einem Flugabwehrgeschütz weichen, kilometerlange Zäune ziehen sich durch die Stadt: Genf rüstet sich für den grossen Gipfel der Weltpolitik am Mittwoch. Philippe Reichen aus Genf , Fabian Fellmann aus Genf

Die Villa La Grange, in der sich US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin am Mittwoch treffen, ist von Gitterwänden und Stacheldraht umgeben. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Der Jet d’eau speit das Wasser unermüdlich in den wolkenlosen Himmel: So sehen die Genferinnen und Genfer ihr Seebecken am liebsten. Diese Postkartenidylle offeriert ihre Stadt diesen Mittwoch dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin, die sich am linken Seeufer in der Villa La Grange treffen.

Die Villa und ihr weitläufiger Park sind seit diesem Wochenende mit einer durchgängigen, kilometerlangen Gitterwand gesichert, darüber wurde Stacheldraht verlegt. Wenige Meter davon entfernt kommt Bootsvermieter Gilles Urben kaum zur Ruhe. Sein Telefon klingelt unaufhörlich, Kunden reservieren Bötchen für Spritzfahrten im Seebecken. Auch Ausflüge für Mittwoch wären gefragt. Aber da muss Gilles Urben abwinken.