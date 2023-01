Bauprojekt in Grindelwald – Das Hotelprojekt im Grund ist einen Schritt weiter Das geplante Hotel in Grindelwald-Grund ist auf Kurs: Überbauungsordnung und Zonenplanänderung liegen auf, im Juni soll abgestimmt werden. Anne-Marie Günter

Die Visualisierung eines künftigen Budget-Hotels in Grindelwald-Grund, so wie sie 2019 vorgestellt wurde. Visualisierung: PD

An der Gemeindeversammlung vom 23. Juni werden die Grindelwalder Stimmberechtigten voraussichtlich über ein neues Hotel im Grund entscheiden. Bis zum 20. Februar liegt die Überbauungsordnung auf. Gleichzeitig soll auch die Umzonung von der Wohn- und Arbeitszone WA3 in die Hotelzone erfolgen. Eine ordentliche Zonenplanrevision steht in Grindelwald zwar an. Aber das Vorhaben für ein Hotel im Grund wird jetzt vorgezogen.