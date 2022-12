Wiedereröffnung in Hasliberg – Das Hotel Panorama öffnet die Türen fürs Publikum Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg haben im September das Hotel Panorama neben der Bahnstation übernommen und sanft saniert. Am Samstag laden sie die Bevölkerung zur Besichtigung ein. Beat Jordi

Direkt neben der Bergbahnstation gelegen, ist das Hotel Panorama der ideale Ausgangspunkt für Sommer- und Winteraktivitäten. Foto: PD/David Birri

«Rundgang durchs Hotel – musikalische Unterhaltung – Speis und Trank von 11 bis 18 Uhr.» So kündigen die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg (BMH) den Tag der offenen Tür am Samstag, 10. Dezember, zur Wiedereröffnung ihres Hotels Panorama neben der Bergstation Reuti an.