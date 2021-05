Der Torklau von Thun – Das Hoffen auf den VAR war umsonst Wacker wurde am Donnerstag gegen Kriens um einen Treffer gebracht. Den Videobeweis während eines Spiels gibt es im hiesigen Handball nicht. Adrian Horn

Das Spiel ist zu Ende, die Diskussion nicht: Lukas von Deschwanden spricht mit einem der beiden Schiedsrichter. Foto: Patric Spahni

Ein Gedankenspiel: Was wäre geschehen, wenn Lukas von Deschwandens Tor acht Minuten vor Schluss das 16:18 bedeutet hätte – und nicht das 15:18? Oder mit andern Worten: wenn sein regulär erzielter Treffer wenige Aktionen davor gleichfalls gewertet worden wäre? Hätten die Luzerner nun, zu Beginn der Schlussphase, ob dem urplötzlichen Druck nicht lediglich vorübergehend nachgelassen und wie am Samstag im Cupfinal ebendiesen Vorsprung preisgegeben?

Das ist hypothetisch – und im Grunde auch ein bisschen ungerecht, weil die Fragen suggerieren, die Thuner seien am Donnerstagabend von den Schiedsrichtern zumindest um die Chance auf den Sieg gebracht worden. Wacker stellte auch im zweiten Duell in der Playoff-Viertelfinal-Serie die schlechtere Mannschaft. Die Angriffsleistung der Berner Oberländer war ungenügend, vorab in den zehn Minuten vor der Pause, als sie kein einziges Mal reüssierten und Kriens die entscheidende Differenz von fünf Treffern schuf.