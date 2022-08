Hohe Temperaturen fordern auch in der Schweiz Todesopfer. Was dagegen unternommen wird und wie man sich selbst schützen kann, erklärt Martina Ragettli, die zum Thema Klimawandel und Gesundheit forscht.

Kühlt sich mit einem kalten Tuch das Gesicht: Eine Bewohnerin des Alterszentrums Herzogenmühle in Zürich.

Das aktuelle Badiwetter macht viele glücklich. Doch für ältere und kranke Menschen können Hitzesommer, die immer häufiger und intensiver werden, eine gesundheitliche Belastung sein und im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Dieses Risiko werde unterschätzt, sagt Martina Ragettli vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut.

Wir haben bis jetzt die vier wärmsten Sommer untersucht: 2003, 2015, 2018 und 2019. Im Rekordsommer 2003 sind zwischen Juni und August fast 1000 Personen mehr gestorben als normalerweise in dieser Jahreszeit. 2015 waren es ebenfalls über 800. In den anderen beiden Jahren fiel die Übersterblichkeit geringer aus. Das deutet darauf hin, dass die Massnahmen der Behörden wirken.

Frau Ragettli, wie viele Menschen sterben in der Schweiz zusätzlich während eines Hitzesommers?

In der Deutschschweiz werden aber nur in manchen Kantonen und Städten einzelne Massnahmen umgesetzt, Hitzeaktionspläne wie in der Westschweiz und im Tessin gibt es nicht. Weshalb?

Die Romandie orientiert sich traditionell stark an Frankreich. Und dort wurde 2003 ein nationaler Hitzeplan erarbeitet, nachdem der Jahrhundertsommer 15’000 zusätzliche Todesfälle gefordert hatte. In der Schweiz gibt es keinen nationalen Plan, weil die Gesundheitsversorgung Aufgabe der Kantone ist. Aber der Bund unterstützt sie beispielsweise mit Informationsmaterial.