Heinz Günthardt über Roger Federer - «Das hinterlässt sicher Spuren bei ihm»

Roger Federer erreichte den Viertelfinal, war aber chancenlos gegen Hubert Hurkacz. War Wimbledon für ihn ein Schritt vorwärts oder eine Ernüchterung?

Nach dem French Open denke ich nicht, dass Wimbledon für Federer ein Schritt vorwärts war. Dort erreichte er ja auch schon den Achtelfinal auf einer Unterlage, die ihm nicht so behagt. Aufgrund seiner Vorbereitung ist ein Viertelfinal in Wimbledon für Federer ein gutes Resultat. Aber das Niveau, das er in London zeigte, hatte er schon in Paris.