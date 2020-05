Virtueller Grand Prix von Bern – Das Highlight von Borisried BZ-Stadtredaktor Jürg Steiner lief den Grand Prix von Bern coronagerecht auf seiner Heimstrecke im Schwarzwassergraben, angefeuert von der Roboterstimme der Virace-App. Halluzinierend: Er kam nie am Ziel an. Jürg Steiner

Die Einsamkeit des Langstreckenläufers: Jürg Steiner auf dem Weg nach Borisried oberhalb von Oberbalm. Foto: Manuel Zingg

Mein erster virtueller Grand-Prix begann mit einem Nervositätsschub. Wenn man – in normalen Jahren – am Start des Grand Prix von Bern auf der Papiermühlestrasse steht, ist es ja kein Wunder, dass der Puls höher geht und sich unter den Nasenflügeln Schweisstropfen bilden, ehe man auch nur einen Schritt gemacht hat. Man steht im Startblock mit ein paar hundert aufgeregt tänzelnden Läuferinnen und Läufern, für einen Moment fühlt man sich auch als Hobbyjogger wie ein richtiger Athlet und man tut, was die Stars im TV machen, klopft sich auf die Oberschenkel und stösst mit flatternden Backen die Luft aus den Lungen, bevor punkt 16 Uhr der Startschuss für die 16-Kilometer-Originalstrecke fällt.

Aber jetzt?

Ich hätte allen Grund gehabt, völlig entspannt zu sein. Kein Mensch sah mir an, dass ich vor meiner Haustür nicht zu einer gemütlichen Jogging-Runde aufbrechen, sondern gegen prominente Konkurrenz zum Grand Prix von Bern starten würde. «Noch vier Minuten bis zum Start», hauchte mir die Roboterstimme auf Englisch über die Kopfhörer ins Ohr, «du hast noch Zeit für ein paar Dehnungsübungen.»

Gegen Cologna und Röthlin

Mir war aber gar nicht danach. Ich schwitzte bereits wie ein Weltmeister, weil die Virace-App kurz zuvor den Geist aufgegeben hatte. Ich hatte sie neu auf mein Smartphone herunterladen müssen, obschon eigentlich ein Gang auf die Toilette angezeigt gewesen wäre. So aber stolperte ich genervt aus dem Haus, weil ich wusste: Auch am virtuellen Grand Prix ist Zuspätkommen keine Option.

«Ich lief und lief und lief und Kilometer 14 hörte trotzdem nie auf.» Jürg Steiner

Über 600 Läuferinnen und Läufer, raunte mir die Stimme ins Ohr, würden jetzt irgendwo in der Schweiz so alleine wie ich auf ihre persönliche 16-Kilometer-Runde gehen. Die Virace-App, die alle auf ihren Smartphones mit sich tragen, misst zurückgelegte Distanz und Zeit und erstellt am Schluss eine virtuelle Rangliste. Ich hatte vor dem Start drei Läufer angeklickt, mit denen mich die App während des Laufs vergleichen sollte: Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna, Ex-Marathonläufer Viktor Röthlin und Enea Martinelli, früherer Präsident der BDP Kanton Bern und Chefapotheker der Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG.

Slalom am Schwarzwasser

Schon nach gefühlten 100 Metern teilte mir die App mit, dass Cologna und Röthlin einen für mich in jeder Beziehung deprimierenden Vorsprung aufwiesen. «Du bist gut unterwegs», flötete die Roboterstimme voll amerikanischem Optimismus trotzdem. Immerhin hielt ich Martinelli einigermassen in Schach, als ich von Mittelhäusern hinunterstach in den tief eingeschnittenen Schwarzwassergraben. Es ist meine Heimstrecke, auf der ich seit 20 Jahren manchmal mehrmals wöchentlich laufe, in den letzten acht Lockdown-Wochen sowieso. Nach ein paar Schritten trifft man meist kaum mehr einen Menschen, dafür knüpft man andere Beziehungen. Der Reiher, der oft im Schwarzwasser steht, segelt manchmal ein paar hundert Meter neben mir wie ein alter Kollege, und Familie Fuchs, die mitunter meinen Weg kreuzt, kenne ich nun auch schon über ein paar Generationen.

«Ich spürte, dass die Virace-App in meinem Hirn Fiktion und Realität zu vermischen begann.» Jürg Steiner

Seit dem Lockdown suchen deutlich mehr Menschen den Schwarzwassergraben auf, und das führte mich als virtuellen GP-Läufer zu einer Praxisübung in Relativitätstheorie: Während mir der Roboter mitteilte, dass ich nun eigentlich am Einsteinhaus in der Kramgasse vorbeilaufen würde, wich ich im richtigen Leben wandernden Familien wie ein Slalomfahrer aus, um den Corona-Abstand zu wahren. Als keuchender Läufer mit verschwitzer Glatze sieht man in diesen Zeiten aus wie eine Virenschleuder, auch wenn man keine ist. In Tat und Wahrheit war ich ohnehin eher ein Elektrosmog-Transpirator: Ich lief verkabelt wie ein Astronaut, weil ich mir eine kleine Powerbank um die Hüfte geschnallt hatte. Die Virace-App hatte mir empfohlen, der Entladung des Smartphone-Akkus vorzubeugen.

«Good work, Jürg Steiner»

Wobei eher mein Körper-Akku das Problem war. Zuhinterst im Schwarzwassergraben geht es steil und endlos hoch nach Borisried, ein Mehrfaches der Höhendifferenz des Aargauerstaldens. Mein Atem schnitt wie Wüstenwind durch die ausgetrocknete Kehle. Als ich den Hang hinaufkroch, zog Martinelli an mir vorbei wie eine Rakete und hatte bald irrwitzige 18 Minuten Vorsprung. «Good work, Jürg Steiner», munterte mich der Roboter auf, und ein paar Meter weiter: «Zeig mir mit einem Lächeln, dass du noch stark bist.» Man hätte die Nerven verlieren können ob dem penetranten Positivismus, aber erstaunlicherweise hellte er meinen Geist derart auf, dass ich den hämmernden Puls locker verdrängte.

Oben in Borisried hörte ich aus den Kopfhörern etwas von Dählhölzli, während mein Blick zum erhabenen Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau ging. Ich füllte meine Lungen mit einem riesigen Atemzug. Gibt es einen besseren Ort für das sagenumwobene Runner’s High? Für die bei körperlicher Anstrengung hervorgerufene Flutung des Hirns mit euphorisierenden Stoffen, die angeblich wirken wie ein fetter Joint?

Cologna im Windschatten

«Dario Cologna is behind you», teilte mir der Roboter in diesem Augenblick mit. Unwillkürlich blickte ich über die Schulter. Kein Mensch. Lief ich tatsächlich schneller als der austrainierte Langlaufstar? Ich spürte zwar, dass die Virace-App in meinem Hirn Fiktion und Realität zu vermischen begann, da mein Selbstvertrauen mit einem Quantensprung reagierte, liess ich es geschehen. «Jürg Steiner, you’re doing great!» Wie wahr! Mit Cologna im Windschatten federte ich auf das letzte Streckendrittel, und das bekam auch Enea Martinelli zu spüren. Ich liess ihn einfach stehen, hörte ich in meinen Ohrstöpseln. Und selbst auf Marathonlegende Viktor Röthlin machte ich pro Kilometer unwirkliche zwei oder mehr Minuten gut. Was für ein Gefühl! Wie weit weg alle coronabedingten Unsicherheiten!

Wo ist Dario Cologna? BZ-Journalist Jürg Steiner laufend in Borisried, wo sich Fiktion und Realität zu vermischen begannen. Foto: Manuel Zingg

Ich war auf Kilometer 14, das Ziel in mentaler Griffnähe, als es plötzlich verdächtig lange ruhig blieb in meinen Ohrstöpseln. Ich lief und lief und lief und Kilometer 14 hörte trotzdem nie auf. Irgendwann, meine Schritte waren nur noch kurz und meine Haltung glich einem Käfer mit Bandscheibenschaden, klaubte ich mein Smartphone aus dem Etui. Die App hatte sich geschlossen und zeichnete meinen Lauf nicht mehr auf.

Was tun?

Ich hätte mich wieder einwählen können, und meinen GP sauber fertiglaufen, aber ich liess es bleiben. Ja, ich kam nie ins Ziel, und das war das Beste, was mir passieren konnte. Den kurzen, irren, schönen Traum, in dem ich Cologna hinter mir liess, ich wollte ihn nicht wegblasen mit ernüchternden Daten auf meinem Smartphone-App. Denn nächstes Jahr, wenn ich am richtigen Aargauerstalden leiden werde, denke ich zurück an mein Highlight von Borisried, das mir der virtuelle Grand Prix geschenkt hat. Dank der realitätsverändernden Extravaganz der Virace-App. Thanks!