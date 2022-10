Volg will in Oberbipp ausbauen – Das Herz der Dorfläden soll noch kräftiger schlagen Das Umsatzwachstum aus der Corona-Zeit hallt nach: Weil das Verteilzentrum in Oberbipp aus allen Nähten platzt, plant Volg die nächste Erweiterung. Stephan Künzi

Das Feld im Vordergrund soll bald nicht mehr grün sein: Volg plant, das Verteilzentrum in Oberbipp um einen dritten Gebäudekomplex zu erweitern. Foto: Adrian Moser

Volg. Das ist die Detailhandelskette, die zum Landi-Konzern Fenaco gehört, zuerst in der Ostschweiz zu Hause war und mit der Zeit in die übrige Schweiz expandierte. Heute ist sie an 927 Standorten im ganzen Land präsent, die Läden sind mal 400 Quadratmeter, mal aber auch nur 60 Quadratmeter gross.