Rebbau am Thunersee - Das Herbstwetter ist matchentscheidend

Durchzogene Aussichten in Oberhofen Infos einblenden

«Auch in den Oberhofner Reblagen i de Müüre, Burghalte und Rossweid kommt es jetzt auf die Witterung im August, September und Oktober an», sagt Rebmeister Simon Eberli. «Wohl haben wir Mehltau, doch die Unterschiede sind enorm.» Beim Riesling-Sylvaner stehe je nach Lage – entsprechende Witterung vorausgesetzt – ein Ertrag von 40 bis 80 Prozent bevor. Gerade der R-S sei nach wie vor gefragt, besonders zusammen mit Thunerseefelchen auf dem Teller. Dagegen stehen interspezifische Sorten wie der Solaris durchgehend gesund da. Dieser wird in Oberhofen mit etwas Restsüsse vinifiziert und findet bei der Kundschaft eine grosse Akzeptanz. Auch in Oberhofen werden laut Simon Eberli zukünftig neue resistentere Sorten vermehrt angepflanzt. (gls)