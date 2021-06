Neubau im Berner Obstbergquartier – Ein Stadthaus fast ganz aus Holz In einem Stadtquartier steht seit kurzem ein Mehrfamilienhaus, das hauptsächlich aus Holz besteht. Innerhalb von nur drei Tagen wurde es dort aufgebaut. Sabine Gfeller

Dort, wo vor eineinhalb Jahren noch ein Zweifamilienhaus stand, sind heute fünf Parteien in einem Holzhaus einquartiert. Foto: Andreas Fahrni/PD

Am Höhenweg im Berner Obstbergquartier stehen auf der einen Strassenseite mehrere Backsteinhäuser in Beige und Rostrot mit spitzen Dächern und Türmchen. Auf der anderen Seite steht ein Schindelhaus, ebenfalls mit Schrägdach. Inmitten dieser Spitzdächer steht ein Wohngebäude mit Flachdach. Die helle Holzfassade strahlt Wärme aus.

Nur gerade der Keller und der Liftschacht sind aus Beton. Der Rest des Hauses ist aus Holz konstruiert. Und damit ein beachtlicher Teil: Ungefähr 80 Prozent sind es laut Markus Mosimann. Er führt seit 20 Jahren die Holzforum AG mit Sitz in Bern. Das Unternehmen hat in der Schweiz bereits über 600 Holzhäuser gebaut. Fünf davon stehen in der Stadt Bern – mit dem Holzhaus am Höhenweg sind es nun sechs. Mit seiner zwölfköpfigen Crew organisiert Mosimann jeweils vollumfänglich den Abriss und Neubau eines Hauses.