Blick zurück in die Schulzeit – Das hat uns geprägt Demütigende Turnstunden, ein ermutigender Theaterkurs und eine Lektion in US-Mentalität begleiten unsere Redaktorinnen und Redaktoren bis heute. Regula Fuchs Michael Feller Alexander Sury Lena Rittmeyer Mirjam Comtesse

So sah es damals aus in den Schulen in den 1970er-Jahren. Foto: Getty Images

Weniger introvertiert dank Theaterkurs

Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir – von wegen! Bei der Differenzialgleichung oder dem Ablativus mensurae konnte ich mir als Gymnasiastin einen späteren Nutzen beim besten Willen nicht vorstellen. Ganz anders im Theaterkurs: Wir besuchten grandiose Aufführungen, und damit öffnete sich mir ein ganz neues kulturelles Universum. Zudem versuchten wir uns selber auf der Bühne. So wurde aus der stillen Jugendlichen, die ich damals war, mit der Zeit eine etwas weniger stille junge Erwachsene, die erkannt hatte, dass man nicht augenblicklich zu Staub zerfällt, wenn man vor Leuten spricht. (Regula Fuchs)

Auch vom Spital aus dabei

Es klingt paradox: Wenn ich an die Schule zurückdenke, empfinde ich jene Phase am prägendsten, in der ich gar nicht in die Schule gehen konnte. Wegen eines Skiunfalls verbrachte ich mehrere Wochen im Berner Inselspital. Meine Klasse schrieb mir oft, regelmässig erhielt ich Besuch – auch von meiner Lehrerin. Der Sekübertritt stand an – die Prüfung absolvierte ich nach meiner Genesung allein im Lehrerzimmer. Ich bestand. Nur eines hatte ich in der Deutschprüfung nicht gewusst: Gefragt war das Wort, welches das Gegenteil eines strengen Winters beschreibt. «Das ist ein milder Winter», sagte der Prüfende. Das Wort habe ich nie mehr vergessen. Und auch nicht diese erzwungene schulfreie Zeit, in der ich auch im 13. Stock des Bettenhochhauses Teil der Klasse blieb. (Alexander Sury)

Dank strengem Lehrer Harmoniegefühl entwickelt

Meinem früheren Musiklehrer war es ein Anliegen, uns Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in der Gehörbildung zu schulen. Der Reihe nach mussten wir nach vorne neben den Flügel treten und uns im Blattsingen und Rhythmusklatschen beweisen. Mit Rhythmen kam ich zurecht. Nur beim Blattsingen legte sich jeweils eine Sorgenfalte auf die Stirn des Lehrers, der schweigend etwas in sein Büchlein notierte, während ich mit zittriger Stimme schiefe Melodien sang. Heute bin ich ihm fast ein wenig dankbar. Ein absolutes Gehör kann ich zwar nicht vorweisen. Aber geht es ums Musikmachen, stelle ich durchaus so etwas wie ein Harmoniegefühl fest. (Lena Rittmeyer)

Ein sportlicher Turnmuffel

Ich ging gern zur Schule, aber der Turnunterricht war Horror. Denn ich gehörte zu jenen, die als Letzte in die Mannschaften gewählt wurden. Nicht, weil ich keine Freunde gehabt hätte oder so, ich war einfach weder besonders schnell noch besonders kräftig. Dafür besonders zerstreut, was alles in allem eine nicht eben gewinnbringende Kombination war, wenn es darum ging, Unihockey-, Völkerball- oder Fussballschlachten zu gewinnen. Eigentlich bewegte ich mich gern, aber diese Gruppenwählerei machte mich zum Sportmuffel, und ich entdeckte erst einige Jahre nach der Schulzeit, wie wichtig mir körperliche Betätigung ist. (Michael Feller)

In den USA gelernt, dass man auch selber aktiv werden kann

Nachhaltig geprägt hat mich eine Erfahrung an meiner Highschool in Pennsylvania. Während meines Austauschjahrs dort besuchte ich das Fach Journalismus. Unsere Lehrerin, Mrs Hill, war eine Legende: Wer ihr eine Frage stellen wollte, musste im Laufschritt neben ihr hergehen. Denn sie war immer in Bewegung. Mrs Hill erteilte uns keine Aufträge oder unterrichtete im klassischen Sinne. Nein, wir mussten uns selbst Aufgaben suchen: Artikel vorschlagen, recherchieren, schreiben. Das war für mich eine Offenbarung. Ich lernte, mich einzubringen. Die grösste Belohnung dafür: Plötzlich gehörte ich dazu, war auch als Fremdsprachige ganz selbstverständlich Teil des Redaktionsteams. (Mirjam Comtesse)

Fehler gefunden?Jetzt melden.