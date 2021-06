«Effy 29»-Prozess in Bern – «Das hat mit politischem Aktivismus nichts zu tun» Die Anwälte der Polizisten zeichnen von den Hausbesetzern an der Effingerstrasse das Bild einer eingeschworenen Gruppe, die gezielt die Konfrontation mit der Polizei suchte. Michael Bucher

Allerhand warfen die Hausbesetzer nach den Polizisten, als diese im Februar 2017 versuchten, das Haus an der Effingerstrasse zu räumen. Foto: Franziska Rothenbühler

Am fünften Tag des Prozesses gegen vier Hausbesetzerinnen und zwölf Hausbesetzer, die sich 2017 gewaltsam gegen die Räumung an der Effingerstrasse 29 in Bern wehrten, kamen die Anwälte der vier Privatkläger zu Wort. Bei den Klägern handelt es sich um drei Polizisten und einen mittlerweile pensionierten Feuerwehrmann. Sie wurden beim Einsatz verletzt, drei von ihnen erlitten einen Tinnitus, nachdem im Treppenhaus Knallpetarden in ihrer unmittelbaren Nähe explodiert waren.

«Wir reden hier nicht von ein bisschen Protestieren, sondern von kriegsähnlichen Zuständen.» Anwalt eines verletzten Polizisten