Alte Mühle Langenthal – Das Haslibrunnen geht unter die Gastronomen Das Alterszentrum mietet die Alte Mühle. Gleichzeitig treibt die Stadt als Besitzerin aber die Umnutzung des Areals voran. Tobias Granwehr

Die trostlosen Zeiten auf dem Mühleareal sind bald vorbei. Foto: Nicole Philipp

Diese Meldung kommt unerwartet: In der Alten Mühle in Langenthal kehrt nach Jahren der Trostlosigkeit wieder Leben ein. Wer neue Mieterin des traditionsreichen Hauses wird, ist umso überraschender: Die Alterszentrum Haslibrunnen AG will am 1. November 2020 in der Mühle ein Restaurant eröffnen.