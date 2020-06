Kündigung in Burgdorf – Das Hallenbad braucht einen neuen Chef Christoph Estermann verlässt die Hallenbad AG. Der Geschäftsführer will künftig in der Nähe seines Wohnorts im Berner Oberland arbeiten. Susanne Graf

Ein neuer Geschäftsführer wird den Neubau des Hallenbads in Burgdorf begleiten. Die Suche nach einem Nachfolger von Christoph Estermann läuft. Marcel Bieri

Vier Jahre hat Christoph Estermann als Geschäftsführer der Hallenbad AG in Burgdorf gewirkt. Auf Ende Oktober 2020 will er das Unternehmen verlassen, wie der Verwaltungsrat den Medien mitteilt. «Er hat in seiner Wohngegend im Berner Oberland eine neue berufliche Herausforderung gefunden, bei der er das Familienleben mit dem Berufsleben besser koordinieren kann», wird als Begründung genannt. Der Entscheid sei ihm «alles andere als leichtgefallen», versichert Estermann. Denn er verlasse ein spannendes Unternehmen «mit sehr attraktiven Zukunftsaussichten».