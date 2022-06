Polizeikontrolle im Nagelstudio – Das hässliche Geschäft mit der Schönheit Nagelstudios werden günstiger. Was viele Kundinnen nicht wissen: Vietnamesische Salons in Bern sind oft Dreh- und Angelpunkt für Ausbeutung. Rahel Guggisberg

Zahlreiche Nagelstudios sind in Bern in der letzten Zeit aus dem Boden geschossen: Die Fremdenpolizei prüft bei Kontrollen, ob die Pässe der Angestellten echt sind. Bild: Christian Pfander

Beamte statten Nagelstudios selten einen Besuch ab. Die fünf Fremdenpolizeimitarbeiter aber wissen, wonach sie suchen. An diesem Mittag sind sie in Zivil in der Nähe des Berner Bahnhofs unterwegs. Im Fokus steht der Verdacht auf illegale Arbeitsverhältnisse sowie prekäre Lohn- und Arbeitsbedingungen.