Andrea Erni Hänni (SP) und Patrick Schneider (SVP) buhlen an den Wahlen vom 25. Oktober um das Gemeindepräsidium.

Heimberg wächst seit Jahren. Wie viel Wachstum ist möglich oder nötig – oder ist die Grenze schon erreicht?

Patrick Schneider: Es ist ein positives Zeichen, wenn eine Gemeinde wächst. Heimberg ist attraktiv, hat viele Vereine und ist verkehrstechnisch gut gelegen. Im Moment empfinde ich das Wachstum als natürlich, in den letzten 20 Jahren zogen jährlich zwischen 70 und 75 Personen nach Heimberg.

Andrea Erni Hänni: Ich beurteile das Wachstum kritisch. In den letzten zehn Jahren ist die Gemeinde stärker gewachsen als vom Kanton vorgegeben. Die Infrastruktur hinkt hinterher. Wir sind dringend darauf angewiesen, zusätzlichen Schulraum zur Verfügung zu stellen, vor allem im Hinblick auf die kommenden Überbauungen an der Bernstrasse oder dem Rigips-Areal.