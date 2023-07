Leitartikel zum 1. August – Das Gute kommt von unten Stadt und Land leben aneinander vorbei, Arbeiter und Akademikerinnen verstehen einander immer weniger. Unser Land bleibt trotzdem robust – weil es nicht von oben herab funktioniert. Simon Bärtschi

Kraft für die Gemeinschaft: Die Gemeindepolitik ist Garantie dafür, dass wir in der Schweiz weiterhin von sehr privilegierten Bedingungen profitieren können. Karikatur: Max Spring

Machen Sie sich auch Gedanken über schwere Stürme, brennende Wälder und darüber, ob das Geld für Sie in diesem teuren Land im Alter noch ausreichen wird? Dann sind Sie gemäss dem Sorgenbarometer nicht allein. Die Einwanderung ist Ihnen nicht egal. Aber sie beschäftigt weniger als früher, weil die Arbeitslosigkeit so tief ist und überall Arbeitskräfte gesucht werden.

Worüber Sie sich ärgern? Misswirtschaft, Boni-Exzesse, Klimakleber, die Genderdiskussion! Die Polarisierung auf Facebook, Instagram und Co. geht Ihnen ganz besonders auf den Wecker. Auch wenn wir in der Schweiz viele Sorgen teilen – in unserem Land gibt es neuerdings ein Gefühl von Entfremdung und Distanz. Das zeigen Umfragen. Stadt und Land leben aneinander vorbei, links und rechts sorgen sich bloss um die eigene Klientel. Junge und Alte wissen nicht, wie sie miteinander reden sollen, Büezer verstehen Akademikerinnen nicht mehr und umgekehrt.

Trotz dieser Stimmung und der eingetrübten Aussichten ist unser Land krisenresistent und robust wie kaum ein anderes. Das liegt nach wie vor an unserem Verständnis von Zusammenleben. Die wichtigste Kraft für die Gemeinschaft im föderalen Staat liegt in den kleinstmöglichen Zellen – in den Gemeinden. Der Deal lautet: Das Gute kommt stets von unten.

Die vermeintlich bockige Gemeindeautonomie hilft gegen Überheblichkeit.

Niemand ist supermächtig, das Gewicht schön verteilt. Wenn die Macht irgendwo in der Schweiz etwas geballter auftritt, dann in den Gemeinden. Zugegeben: Es muss nicht gerade im Miniformat sein wie in Meienried im Seeland. In der kleinsten Berner Gemeinde leben auf gut einem halben Quadratkilometer 52 Einwohnerinnen und Einwohner. Jede und jeder sitzt dort irgendeinmal im Gemeinderat. Es geht gut auch grösser.

In den insgesamt 337 Gemeinden des Kantons entscheiden Frauen und Männer, die direkt betroffen sind. Sie haben einen bedeutenden Einfluss auf das, was um sie herum passiert. Sie befinden über die effiziente Verwendung von Steuergeldern, die Infrastruktur für kommende Generationen, Chancengleichheit für Bürgerinnen und Bürger, gute Bedingungen für die Wirtschaft. Die Gemeindepolitik ist mitunter auch Garantie dafür, dass wir in der Schweiz weiterhin von sehr privilegierten Bedingungen profitieren können.



Zum Glück kennen wir das Prinzip der kommunalen Eigenverantwortung oder sperriger ausgedrückt: die Subsidiarität. Denn alle Aufgaben sind, wenn immer möglich, von der kleinsten Einheit zu erledigen. Die nächste Stufe kommt erst dann zum Zug, wenn die Arbeit ganz unten nicht gemeistert werden kann. Damit schützen wir die vermeintlich bockige Gemeindeautonomie. Viele sähen diese am liebsten auf dem Scheiterhaufen – aber sie hilft gegen gefährlichen Zentralismus, Machtkonzentration und Überheblichkeit.

Die Politik von unten hat grosse Vorteile. Wenn nicht eine Zentrale in der Hauptstadt diktiert, wo es langgeht und was wir zu tun haben, denken Menschen eher mit und suchen nach vernünftigen Lösungen. Das ist ein Gut, mit dem sich die Schweiz von anderen Ländern unterscheidet. Bürgerinnen und Bürger engagieren sich und fühlen sich verantwortlich. Das fördert die Identität, schafft Vertrauen und produziert letztlich eine verständliche Politik für alle.

Jüngere müssen ihr Engagement in die Gemeindeversammlungen und Parlamente hineintragen.

Hobby-Gemeinderätinnen und -Gemeinderäte sind angesichts der zunehmenden Komplexität, des Tempos und der Verwissenschaftlichung schnell mal überfordert, die Politik von unten hat natürlich auch Schwächen. Immer weniger Menschen wollen sich reinknien. Und die Corona-Krise hat die Macht vorübergehend nach oben verschoben. Gemeinden drohten zu billigen Handlangern von Bund und Kantonen zu werden.

Das darf sich nicht weiter verschärfen. Deshalb benötigen wir nicht nur im Kanton Bern Korrekturen in Form von Gemeindefusionen, neue Kooperationsformen zwischen den Kommunen sowie eine Professionalisierung in den Ämtern, ohne dass die Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern verloren geht. Jüngere Frauen und Männer müssen ihr Engagement in Gemeindeversammlungen und Parlamente hineintragen. Das ist vielleicht nicht so medienwirksam, aber weitaus nützlicher für eine lebendige Demokratie, als sich auf Strassen zu kleben. Zudem ist es das beste Mittel gegen Ohnmacht und Entfremdung.

