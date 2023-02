Rücktritt der schottischen Regierungschefin – Das grosse Ziel hat sie nicht erreicht Nicola Sturgeon war das Aushängeschild der Unabhängigkeitsbewegung in Schottland. Ihren plötzlichen Rücktritt begründete sie damit, dass sie nicht mehr die Kraft habe, weiterhin in die Schlacht zu ziehen. Peter Nonnenmacher aus London

Sie hatte seit ihrer Amtsübernahme im Jahr 2014 alle Wahlen in Schottland gewonnen: Nicola Sturgeon. Foto: Jane Barlow (AFP)

Mit der gänzlich unerwarteten Bekanntgabe ihres Rücktritts hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Mittwoch eine Schockwelle ausgelöst in Schottland und in ganz Grossbritannien. Sturgeon, die acht Jahre lang die Regierung in Edinburgh führte, gibt auch den Vorsitz der Schottischen Nationalpartei (SNP) auf. Die SNP wird nun binnen kürzester Frist eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Sturgeon wählen, sieht sich aber in ihrer Kampagne für schottische Unabhängigkeit schroff gebremst.