«Effy 29»-Prozess in Bern – Das grosse Schweigen der Angeklagten Am Dienstag begannen beim Prozess gegen die Hausbesetzer der Effingerstrasse die Befragungen der Beschuldigten. Viel hatten diese nicht zu sagen. Michael Bucher

Verteidigung und Beschuldigte betreten am Montag zum Prozessauftakt das Amthaus in Bern. Foto: Adrian Moser

Nach etwas mehr als einer Stunde war am Dienstag schon wieder Feierabend im Assisensaal des Berner Regionalgerichts. 6 der 16 Hausbesetzerinnen und -besetzer, die sich 2017 gewaltsam gegen die Räumung an der Effingerstrasse wehrten, sollten am zweiten Prozesstag aussagen. Viel zu hören kriegte Einzelrichterin Bettina Bochsler allerdings nicht, weil die 4 Frauen und 12 Männer alle vom Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machten.

Das Seufzen der Richterin

Richterin Bochsler versuchte alles, um doch vom einen oder der anderen etwas zu erfahren. Etwa, wie die «massive Gewalt» gegen Polizisten mit einem angeblich friedlichen Kollektiv namens «Oh du Fröhliche» vereinbar sei. Doch sie erhielt immer dieselbe Antwort: «Ich verweigere meine Aussage.» Selbst bei der Frage nach der aktuellen finanziellen Situation, die für die Berechnung einer allfälligen Geldstrafe eine Rolle spielen würde, schwiegen die Angeklagten. «Sie machen es mir nicht gerade leicht», seufzte Bochsler einmal.