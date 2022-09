Spielt er? Spielt er nicht? – Das grosse Rätselraten um Roger Federer In gut zwei Wochen will der 41-Jährige sein Comeback am Laver-Cup geben. Doch wie man hört, verläuft seine Vorbereitung aufs Comeback nicht wunschgemäss. Simon Graf aus New York

Sein bis dato letzter grosser Auftritt: Roger Federer am 3. Juli beim 100-Jahr-Jubiläum des Centre Court von Wimbledon. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP Photo)

Kürzlich gab es News von Roger Federer. Er brachte mit dem US-Designer Ronnie Fieg eine Sonderedition seiner Turnschuhe heraus. Fiegs Geschäftsmodell sind Kooperationen mit Marken und Persönlichkeiten. Die beiden hatten sich 2017 an einem Anlass in New York kennen gelernt. Die Turnschuhe, in limitierter Auflage produziert und unterschrieben von Federer, waren im Nu ausverkauft. Zur Lancierung gab es auch ein 39-sekündiges Video, in dem Federer in der Ballonhalle in Horgen locker einige Bälle auf Sand spielt.