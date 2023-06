Vom Aussterben bedroht – Das Grosse Moos als Refugium der Grauammer Das Grosse Moos ist für die Grauammer einer von zwei verbliebenen grösseren Lebensräumen in der Schweiz. Derzeit brüten die Vögel in den Wiesen rund um die Strafanstalt Witzwil. Etelka Müller (Freiburger Nachrichten)

Fütterungszeit: Ein Grauammer-Weibchen sucht Futter für den Nachwuchs. Foto: Lucas Lombardo (PD/Birdlife)

Jetzt ist die Zeit, in der viele Landwirte ihre Ökoflächen mähen. Für viele Vogelarten wie die Grauammer hat dies fatale Folgen: Die Grauammern sind in diesen Tagen dabei, ihre Eier am Boden auszubrüten und den Nachwuchs aufzuziehen. Die Mähmaschine bedeutet meist den Tod für die Sprösslinge.