Langnaus Krise wird heftiger – Das grosse Leiden im Emmental Wegen eines Gegentreffers in der letzten Minute verlieren arg ersatzgeschwächte SCL Tigers in Rapperswil-Jona 3:4 – es ist die sechste Niederlage in Folge. Philipp Rindlisbacher

Am Boden: Bei den SCL Tigers (links Harri Pesonen) läuft derzeit kaum etwas nach Wunsch. Foto: Keystone

Die Langnauer üben sich im Kult-Spiel «Die Reise nach Jerusalem». Nur sind es bei den Tigers nicht die Stühle im Sesseltanz, welche nach und nach wegfallen, sondern Verteidiger. Noch deren fünf waren am Freitagmorgen einsatzbereit, Junior Cédric Aeschbach mit eingerechnet. Um zumindest mit drei Abwehrpaaren nach Rapperswil reisen zu können, wurde kurzerhand Eliot Antonietti von Olten ausgeliehen. Emmentaler und Solothurner machten ein Gegengeschäft: Am Samstag helfen die Tigers-Akteure Janis Elsener und Livio Langenegger in der Swiss League aus.

Man kann den Langnauern also kaum vorwerfen, nicht alles probiert zu haben. Auf dem Eis war das Bild ähnlich: Die Gäste waren bemüht, gingen bereits in der 7. Minute durch Alexandre Grenier in Führung. Aber sie hatten eben auch reichlich Mühe, verloren zwischenzeitlich den Faden, wurden zu Beginn des Mittelabschnitts von den formstarken St. Gallern dominiert und lagen bei Spielhälfte 1:3 zurück.

Die 3 Infos einblenden Michael Loosli

Auch an seiner alten Wirkungsstätte wird es nichts mit der Torpremiere für Langnau – er ist Sinnbild für die Schweizer, die viel zu wenig skoren. Eliot Antonietti

Die Olten-Leihgabe in den Reihen der Tigers fällt auf: Wegen dem imposanten Bart, aber auch dank dem Direktschuss, mit dem er das 2:3 erzielt. Robert Mayer

Zwischen den Pfosten steht Ivars Punnenovs. Aber Mayer könnte auch nächste Saison in Langnau spielen: Stammclub Davos ist an einer Lösung interessiert.

Man musste Schlimmes befürchten, weil die Langnauer nur noch eines taten: Hinterherlaufen. Aber nein, sie reagierten – und wie: Dank zwei Treffern innert 126 Sekunden stand es auf einmal 3:3, Jesper Olofsson buchte sein 14. Saisontor und verhinderte eine sechste Partie in Folge ohne persönlichen Erfolg.

Die sechste Niederlage in Serie jedoch setzte es dennoch ab: Langnau verlor 3:4 – wegen eines Gegentreffers 36 Sekunden vor Schluss. Was schief laufen kann, läuft derzeit schief, der engagierte Auftritt trotz neun Absenzen war für die Katz. Die Nationalmannschaftspause kommt gewiss im richtigen Moment.

Das Telegramm: Infos einblenden Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) Tore: 7. Grenier (Olofsson) 0:1. 9. Wick (Dünner) 1:1. 22. Eggenberger (Zangger, Rowe) 2:1. 25. Cervenka (Eggenberger, Nyffeler/PP-Tor) 3:1. 31. Antonietti (Schweri) 3:2. 33. Olofsson (Grossniklaus/Strafe angezeigt) 3:3. 60. (59:24) Cervenka 4:3.

Strafen: je 3-mal 2 Minuten.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Zaetta, Stettler, Erni, Huguenin, Guggenheim, Schilt, Weibel, Zryd und Salzgeber. 12. Lattenschuss Olofsson. 37. Pfostenschuss Grenier.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport.

Fehler gefunden?Jetzt melden.