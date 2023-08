Ameisen sind Meister der Zusammenarbeit und der kleinen Schritte. Foto: BZ

Unter dem Titel «Das grosse Krabbeln» lief um die Jahrtausendwende ein Animationsfilm. Er handelt von einer Kolonie Ameisen, die auf einer Insel lebt. Das grosse Krabbeln ging auch ab und zu los in der Gemeinschaftsküche der WG während des Studiums. Stolz waren wir jungen Theologiestudierenden auf unsere Bibelkenntnisse. So klebten wir etwa Zettel an die Küchenschränke der meist unaufgeräumten Gemeinschaftsküche. Darauf stand zum Beispiel: «1. Korinther 14, Vers 33». Und wenn man dann nachlas, fand man dies: «Gott ist nicht ein Gott der Unordnung.» Manchmal stand da auch: «Sprüche 6, Vers 6»: «Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr!»