Wahlen Oberdiessbach 2021 – Das grosse Gerangel um die Sitze ist eröffnet Zwei Frauen und ein Mann wollen das Gemeindepräsidium, 21 Personen wollen einen der sieben Sitze im Gemeinderat: In Oberdiessbach steht ein Umbruch an. Marco Zysset

Oberdiessbach bekommt am 26. September einen neuen Gemeinderat. Foto: Partic Spahni

In Oberdiessbach kommt es am 26. September zu Gesamterneuerungswahlen, die für einmal den Namen verdienen. Von den sieben amtierenden Mitgliedern im Gemeinderat treten zwei nicht mehr zur Wahl an; allen voran Gemeindepräsident Niklaus Hadorn. Zwei Frauen und ein Mann bewerben sich um seine Nachfolge. Ein Überblick zu den vier drängendsten Fragen:

Holt die FDP das Präsidium zurück?

Stephan Hänsenberger, Gemeinderat bisher, Gemeindepräsident neu Foto: PD 1 / 1

Vizegemeindepräsident Stephan Hänsenberger tritt bei den Wahlen 2021 wie schon 2017 auch für das Amt des Gemeindepräsidenten an. Weiter steht der bisherige Gemeinderat Peter Erni auf der Liste für den Gemeinderat. Die Liste wird von drei neuen Kandidierenden vervollständigt. Es sind dies Andrea Rutschi, Alexandra Bonazzi und Pascal Vizeli.