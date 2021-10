Thuner Wahl-Podium – Das grosse Duell im Rathaus Katharina Ali-Oesch (SP) und Reto Schertenleib (SVP) wollen in den Gemeinderat. Nun kreuzen sie im Rathaus verbal die Klingen. Michael Gurtner

Katharina Ali-Oesch (SP) und Reto Schertenleib (SVP) wollen in die Thuner Stadtregierung.

Wer soll ab 2022 das nach dem Rücktritt von Roman Gimmel (SVP) verbleibende Gemeinderats-Quartett ergänzen? Zur Auswahl stehen den Thunerinnen und Thunern am Wahltag 28. November zwei Kandidierende: Reto Schertenleib will seinen Parteikollegen Gimmel beerben – Katharina Ali-Oesch als SP-Vertreterin die Zeit der bürgerlichen Mehrheit in der Stadtregierung beenden.

Bei der Meinungsbildung mithelfen soll ein Podium, das diese Zeitung zusammen mit «und – das Generationentandem» organisiert. Der Anlass findet am Montag, 1. November, ab 19 Uhr (Türöffnung 18.30 Uhr) im Stadtratssaal im Rathaus Thun statt.

Politisches und Persönliches

Stefan Geissbühler, Chefredaktor von «Thuner Tagblatt» und «Berner Oberländer», sowie Elias Rüegsegger, Initiant von «und – das Generationentandem», fühlen Ali-Oesch und Schertenleib als Moderatoren auf den Zahn. Dabei soll nicht nur deutlich werden, für welche Werte die beiden stehen und was ihnen politisch wichtig ist – sondern auch, wer sie als Personen sind.

Der Eintritt zur Podiumsveranstaltung ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Die Besucherinnen und Besucher benötigen ein Covid-Zertifikat und einen Ausweis. Das Publikum wird auch Gelegenheit haben, den Kandidierenden Fragen zu stellen.

