Podcast «Alles klar, Amerika?» – Das grosse Cancel-Culture-Hickhack in den USA In Amerika wird wieder über Cancel Culture gestritten. Was ist da los? Antworten in einer neuen Folge des USA-Podcasts von Tamedia.

Cancel Culture sei die grösste Bedrohung für sein Land, sagt der Abgeordnete Jim Jordan. Foto: Keystone

Was ist sagbar? Was eher nicht? Wer bekommt Raum? Und wer wird ausgeschlossen? In den USA ist eine neue Debatte zur Cancel Culture entstanden. Es ist eine heikle und eine vielschichtige Diskussion. Während «Cancel Culture» von rechts mit Vorliebe als Kampfbegriff benutzt wird, hat sie im linken Spektrum sehr konkrete Konsequenzen. Wie heftig ist die Debatte in den USA? Wo verändert sie die Gesellschaft? Wo ist sie hilfreich und wo eher schwierig?

Darüber reden Philipp Loser und USA-Korrespondent Alan Cassidy in einer neuen Folge von «Alles klar, Amerika?», dem USA-Podcast von Tamedia.