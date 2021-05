300 neue Wohnungen für Langnau – Das grosse Bauen und seine Tücken Im Dorf sollen viele Wohnungen gebaut werden, obwohl die Bevölkerung leicht abnimmt. Braucht es den Wohnraum überhaupt? Benjamin Lauener

Bauboom trotz Leerständen: derzeit sind über 80 Wohnungen aus der Gemeinde ausgeschrieben. Foto: Christian Pfander

Vor 20 Jahren im Langnauer Moos: Die Schützen hatten ihr Häuschen, neben Fussballplatz und Badi spross grünes Gras. Sonst nichts. Dann kamen die Bagger. Innert kurzer Zeit stampften die Bauarbeiter eine Überbauung aus dem Boden. «Famoos» wurde das Quartier getauft, wo bis heute rund 270 Menschen wohnen. Ebenso ging es im Kehr, in der Ey, die Überbauung Zürchermatte wurde stark erweitert, und zuletzt entstand die Sonnenarena hoch oben über den Dächern des Dorfes.

Nun stehen eine ganze Reihe neuer Projekte in den Startlöchern: Am Bärenplatz sollen 15 Wohnungen entstehen, am Verladeplatz deren 42, auf dem Areal Bahnhof Süd ist eine grosse Überbauung samt Hochhaus mit rund 120 Logis geplant, und auf dem Stämpfli-Areal sollen über dem Lidl-Neubau 34 Wohnungen gebaut werden. Zudem will die Stiftung Lebensart in Bärau 70 Wohnungen bauen, über dem neuen Aldi am Ilfiskreisel gibt es 23 Logis, und weitere 20 Wohnungen folgen im Generationenhaus an der Mooseggstrasse.