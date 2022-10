Gstaader Messe 2022 – «Das grösste Schaufenster im Saanenland» Vom 27. bis 30. Oktober fand sie endlich wieder statt: die Gstaader Messe. Rund 70 Aussteller und Ausstellerinnen präsentierten ihre Betriebe und Projekte. Leonora Schulthess

Die Gstaader Messe öffnete am vergangenen Wochenende ihre Türen auf dem Gelände des Sportzentrums. Foto: Leonora Schulthess

Auch am vergangenen Wochenende zog es die Menschen bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen wieder in die Berge. Doch nicht nur zum Wandern, nach einer dreijährigen (Zwangs-)Pause öffnete die Gstaader Messe am letzten Oktoberwochenende wieder ihre Pforten. Aussteller und Ausstellerinnen, Besucher und Besucher, sie alle zog es von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag auf das Messegelände.