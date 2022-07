Erotiktempel Freubad – Das grösste Bordell der Schweiz steht zum Verkauf 15,5 Millionen Franken. So viel Geld möchte André Sascha Curti aus dem Freubad in Recherswil lösen. Ob er überhaupt einen Käufer findet? Stephan Künzi

Direkt an der Autobahn, mit grosszügiger Pool- und Strandlandschaft im Freien: Blick auf das Freubad in Recherswil. Foto: Marcel Bieri

Das Freubad. Was wurde über das – salopp formuliert – grösste Puff der Schweiz schon alles geschrieben! Zuletzt im Frühling 2021, als gegen den Erotiktempel, der in Recherswil direkt an der Autobahn A1 steht, zweimal kurz nacheinander ein Buttersäureanschlag verübt wurde. Oder zwei Jahre früher, als die Behörden den Verdacht hegten, dass die Zimmer von den Sexarbeiterinnen nicht nur stundenweise gemietet, sondern dauerhaft bewohnt würden. Was sich aber als Fehlalarm erwies.