Schieferabbau in Frutigen – Das «graue Gold» aus dem Frutigland Im Kander- und vor allem im Engstligtal blühte einst die Schieferindustrie. Die Arbeit unter Tag war streng und forderte ihren Tribut. Nik Sarbach

Eine historische Aufnahme der beiden Schieferhütten Schwendli, die sich zwischen Rinderwald und Ladholz befanden. Heute ist davon praktisch nichts mehr zu erkennen. Foto: PD

Wer gerne jasst, hat vermutlich eine. Und wer zu den älteren Semestern gehört, hat in der Schule fast sicher welche benutzt. Die Rede ist von Schiefertafeln. Es ist noch gar nicht allzu lange her, da waren die grauen Tafeln mit Holzrahmen der Exportschlager des Frutiglands. Bis zu 500’000 Schiefertafeln gelangten jedes Jahr von hier in die ganze Schweiz und ins Ausland.

Das war während der Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte des Schieferabbaus im Frutigland reicht aber deutlich weiter zurück: Belegt ist, dass die Schlossherren von Spiez bereits 1786 den Abbau von Schiefer in Mülenen anordneten, um mit dem Material ihr Bootshaus am Thunersee zu decken.