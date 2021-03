Eine Chefärztin erzählt – «Corona geht an keinem Kind spurlos vorbei» Die Pandemie belastet auch Kinder und Jugendliche seelisch. Das hat Ärztin Bettina Isenschmid in ihren Gesprächen an der Schule Aare-Oenz festgestellt. Sebastian Weber

Bettina Isenschmid hat mit über 70 Schülerinnen und Schülern des Verbands Aare-Oenz über Corona gesprochen. Foto: Raphael Moser

Welche Folgen die Corona-Pandemie auf die menschliche Psyche haben kann, hat Bettina Isenschmid voriges Jahr aus nächster Nähe miterlebt. Die Chefärztin des Zentrums für Essverhalten, Adipositas und Psyche hat am Spital Zofingen eine Supervisionsgruppe für das Pflegepersonal geführt. Dieses sei in Zeiten, in denen alle Betten mit Corona-Patienten belegt gewesen seien, ans Limit geraten, erzählt sie. «Ihre Erlebnisse gingen mir unter die Haut.»

Gleichzeitig stellte Isenschmid, die seit anderthalb Jahren in Graben wohnt, aber schon damals fest, dass die Sicht der Kinder und Jugendlichen auf die Pandemie bisher offenbar zu kurz kam. Aber gerade diese interessiere sie ganz besonders, sagt die 58-Jährige, die in Aarwangen eine eigene Praxis führt. Hat sie doch auch beruflich oft mit Kindern zu tun. Ihr Spezialgebiet sind Essstörungen. Auf diesem Gebiet hat sie unter anderem in der Psychiatrischen Poliklinik des Inselspitals gearbeitet.