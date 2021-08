Kolumne Philipp Loser - Das Gift der politischen Lethargie

Im Schlusskapitel ihres aktuellen Buches «Die Verlockung des Autoritären» zitiert die Historikerin Anne Applebaum den italienischen Schriftsteller Ignazio Silone, der sich in der wirren italienischen Nachkriegszeit politisch engagierte: «Regime kommen und gehen, aber schlechte Angewohnheiten bleiben bestehen», schrieb Silone über den qualunquismo, den Politikverdruss seiner Zeit.

Die schlechteste Angewohnheit sei dabei der Nihilismus, den die Menschen für eine ganz natürliche Daseinsform hielten: «So war es schon immer, und so wird es auch immer sein.» Silones lakonische Betrachtung ist bis heute gültig, man müsste sie einfach noch ergänzen: Und wenn es einmal anders ist, dann wird es bald wieder so sein wie immer. Der Mensch – gefangen in seiner Lethargie.