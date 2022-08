Nach dem YB-Aus – Das Gezänk kündigt einen heissen Herbst an Eine kuriose Szene gegen Anderlecht zeigt, wie hoch die Ansprüche der Young Boys sind. Auf sie warten komplizierte Monate. Dominic Wuillemin aus Brüssel

Betretene Gesichter: Die Young Boys müssen das Ausscheiden nach Penaltyschiessen erst einmal setzen lassen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Der eine will unbedingt, der andere ebenso. Die Young Boys streiten sich am Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung des Playoff zur Conference League bei Anderlecht, wer den Freistoss schiessen darf. Fabian Rieder, 20-jährig erst, aber unter Raphael Wicky zu einer Hauptfigur aufgestiegen, setzt sich nach langem Hin und Her durch. Meschack Elia, schon bei YB, als Rieder eine Nachwuchskraft ohne Profivertrag war, dreht sich verärgert ab, schlägt mit seinem Arm aus – und trifft Donat Rrudhani, der insgeheim auch gerne geschossen hätte, unabsichtlich mit der Hand im Gesicht. Elia ist so aufgebracht, dass ihn einige Teamkollegen beruhigen müssen.