Spiel des Jahres 2022 – Das Gewinnerspiel lag vor seiner Haustür «Cascadia» von Randy Flynn ist das neue Spiel des Jahres. In der engeren Auswahl waren weitere Spiele mit überzeugenden Konzepten. Bernhard Zaugg

Randy Flynn mit seinem wuchtigen «Oscar der Brettspiele» bei der Preisverleihung in Berlin. Foto: Thomas Ecke/Spiel des Jahres

Die Landschaft und die Tierwelt vor der Haustür inspirierten Randy Flynn zu jenem Brettspiel, das jüngst von der Jury zum «Spiel des Jahres» 2022 gekürt wurde. «Cascadia» heisst das Spiel. Benannt nach der Landschaft Kaskadien, im US-kanadischen Grenzgebiet rund um die Städte Vancouver und Seattle an der Pazifikküste. Es wird durch eine über 4000 Meter hohe Gebirgskette von den umliegenden trockeneren Klimaregionen abgegrenzt. Die vielfältige lokale Tier- und Pflanzenwelt hatte es Randy Flynn so angetan, dass er das Spiel entwickelte, das mittlerweile in vielen Ländern und mehreren Sprachen veröffentlicht wurde.