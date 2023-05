Ausstellung Gewa in Hünibach – Das Gewerbe präsentiert sich im Zelt Das Gewerbe von Oberhofen und Hilterfingen stellt sich – drei Jahre später als geplant – am Wochenende im Zelt auf dem roten Platz bei der Schule zur Schau. Andreas Tschopp

Das OK der Gewa Hünibach 2023 mit (v.l.) Matthias Arm, Erik Gehre, Janick Dähler, Christoph Baumann, Dominique Waser, Jürg Röthlisberger und Thomas Vogt im grossen Ausstellungszelt. Foto: Andreas Tschopp

«Jetzt können wir endlich loslegen», sagt Janick Dähler, OK-Präsident der Gewerbeausstellung (Gewa) in Hünibach, mit Erleichterung in der Stimme. Die Gewa war ursprünglich für das Jahr 2020 geplant, doch Corona machte dem Vorhaben damals einen Strich durch die Rechnung. Mit dem Ausklingen der Pandemie machte sich das OK vor Jahresfrist an die Vorbereitung der Ausstellung, die nun dieses Wochenende von Freitag, dem 5., bis Sonntag, 7. Mai, stattfindet auf dem roten Sportplatz bei der Oberstufenschule Hünibach.