Abstimmung in Wynigen – Das Gesundheitszentrum erhitzt die Gemüter Am 20. Dezember entscheidet Wynigen, ob die Gemeinde für 2,2 Millionen Franken eine Arztpraxis kaufen soll. Befürworter und Gegner liefern sich einen offenen Schlagabtausch. Markus Zahno

Die Ärztin respektive der Arzt sollen im Dorf bleiben. Aber soll die Gemeinde dafür Geld investieren? Die Meinungen gehen auseinander. Foto: Getty Images

In einem Punkt sind sich Gegner und Befürworter einig. «Die Stimmung in der Gemeinde ist aufgeheizt», sagt Roland Kohler, der sich für ein Nein engagiert. Auch Gemeinderatspräsident Fabian Horisberger, der auf ein Ja hofft, sagt: «Ich kann mich nicht erinnern, dass in Wynigen ein Abstimmungskampf so aggressiv geführt wurde wie der aktuelle.»

Für Emotionen sorgt das Projekt Gesundheitszentrum Wynigen. Im Gässli, mitten im Dorf, planen private Investoren einen Neubau. Im Erdgeschoss soll die Spitex Region Lueg einziehen, im ersten Stock soll eine Hausarzt-Gruppenpraxis mit 300 Quadratmetern Fläche eingebaut werden. Der Gemeinderat will die Praxisräume für 2,2 Millionen Franken kaufen und sie für 6000 Franken pro Monat an ein Ärzteteam vermieten, das hier eine Gemeinschaftspraxis betreiben kann.