Er ist der Verlierer der diesjährigen Zwischenwahlen: Donald Trump. Foto: Andrew Harnik (AP Photo/Keystone)

Allmählich kommen sie aus ihren Unterständen, aus ihren Verstecken, allmählich wagen sich mehr und mehr Mitglieder der Republikanischen Partei ans Licht und tun das Unerhörte: Sie kritisieren Donald Trump. Chris Christie, ehemals Gouverneur von New Jersey, gab Trump die alleinige Schuld für das unerwartet schwache Abschneiden der Republikaner bei den Zwischenwahlen, den Midterms, in dieser Woche. Pat Toomey vertritt Pennsylvania als Senator im Kongress. Dass der Bundesstaat künftig neben ihm auch einen demokratischen Senator stellt, hat für ihn nur einen offensichtlichen Grund: Trump hats verbockt. Paul Ryan, vormals Sprecher im Repräsentantenhaus, sagte, es sei an der Zeit vorwärtszugehen, was nichts anderes heisst als: Trump hinter sich zu lassen.