Wort zum Sonntag - Das Gesicht der Mutter

Der kleine Bub beginnt in der Schule plötzlich zu weinen. Eine Zeitlang bemerkt es niemand, bis die Lehrerin aufmerksam wird und ihn leise fragt, was denn los sei. Der Bub will zuerst nicht mit der Sprache herausrücken. Als die Lehrerin nicht aufhört, ihm liebevoll zuzureden, sagt er ihr schliesslich stockend den Grund seines Kummers: Er habe vergessen, wie das Gesicht seiner Mutter aussehe.

«Gell, da hilft nur eines», sagt die Lehrerin mit einem Lächeln, «da musst du rasch heimgehen zu deiner Mama.» Der kleine Bub leuchtet auf und zottelt davon, heimzu, um das Gesicht seiner Mutter zu schauen. Es geht nicht lange, da kommt er zufrieden und getröstet zurück, setzt sich an sein Pult und arbeitet weiter.