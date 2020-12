Nach dem 1:3 in Rom – Das Geschirr ist noch ganz YB-Trainer Gerardo Seoane blickt auf ein gescheitertes Experiment zurück. Und mit dem nächsten Gegner verbinden die Young Boys gemischte Gefühle. Moritz Marthaler

Einen Abend lang hinterher: Silvan Hefti (rechts) gegen den spanischen Weltmeister Pedro. Foto: Ricardo Antimiani (Keystone)

Unter dem Brennglas der Startphase lief das ja alles gar nicht so schlecht. Die Young Boys spielten am Donnerstagabend in Rom bei der grossen Roma, sie überstanden die Startphase trotz einiger Chancen der Italiener unbeschadet – und sie gingen mit der ersten Chance in Führung.

Dass YB dem Druck der Römer nicht würde standhalten können, wurde indes schnell klar. «Für einen perfekten Abend hätte alles stimmen müssen», sagte Verteidiger Silvan Hefti hinterher, und statt alles stimmte bei den Young Boys wenig. Hinten fehlte die Abstimmung, vorne stand man zu weit auseinander.