Das Geschäft mit der Angst in der Schule

Noch während ich diesen Text schreibe, erschiesst ein Amokfahrer im US-Bundesstaat Texas sieben Menschen. Wenn wir also der Versuchung nachgegeben und uns für ein paar Jahre in einem Häuschen an der kalifornischen Küste niedergelassen hätten – wer weiss, ob ich angesichts dieser stetig lauernden Gefahr nicht doch die kleine neongrüne Ledertasche meines Sohnes gegen ein solches Monstrum, das im Ernstfall sogar eine Kaliber-44-Magnum abwehren könnte, ausgetauscht hätte.

Hätte, könnte, würde – dieser «Ernstfall» schien mir hier in der Schweiz praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Bis jetzt genossen wir das Leben in einer Bubble aus Muki-Turnen, gelegentlichem Malen in der Werkstatt unseres Gemeinschaftszentrums und warmen Sommerabenden mit Lampions in den Bäumen, Blumen auf reich gedeckten Holztischen und Reggae-Musik im Hintergrund.

Viele Waffen, wenig Schiessereien

Und nun das: Schweizer Schulen wappnen sich derzeit offenbar gegen Amokläufe. So können in St. Gallen Lehrpersonen im Notfall mittels App sofort Alarm schlagen. Auch in der Stadt Bern setzt man schon länger auf den Mobilfunk: 1700 sogenannte «Alarmhandys» wurden dort in rund 50 Schulen verteilt. Schulen in Basel-Stadt wurden mit Sicherheitskästchen inklusive Alarmknöpfen versehen und der Kanton Zürich bastelt gar bereits seit zehn Jahren an einer internen Alarmierungs-Anlage. Zu Recht?

Obwohl die Schweiz – Milizsystem sei «Dank» – mit fast 28 Waffen pro 100 Einwohner in Sachen Waffendichte eine der höchsten Raten unter den westlichen Ländern hat, sind Massenschiessereien doch sehr, sehr selten. In den vergangenen 20 Jahren ereigneten sich gerade mal zwei. Anders in den USA: In keinem anderen Land kommt es so häufig zu Schiessereien an Schulen – 2018 durchschnittlich an jedem achten Schultag.

Oft sind die Täter selbst Schüler, die mit einer teils sogar legal gekauften Waffe ein Blutbad anrichten. Denn: Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bezieht sich das Wort «unbegrenzt» vor allem auf Waffenkäufe. In den USA an ein Sturmgewehr zu kommen, ist überspitzt gesagt fast so einfach, wie im Supermarkt ein Kilo Zucker zu kaufen. Dies rührt noch aus Zeiten, in denen der Staat noch nicht in der Lage war, das Gewaltmonopol zu übernehmen und seine Bürger gerade in entlegenen Gegenden zu schützen. Und auch wenn das Schweizer Waffenrecht nicht unumstritten ist, so kann man es zumindest strikter nennen als sein Pendant aus Übersee.