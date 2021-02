Ikea im Lockdown – Das Geschäft mit den Möbeln läuft trotzdem Wer früher Hotdogs zubereitet hat, scannt nun bestellte Artikel: Die Mitarbeitenden der Ikea in Lyssach haben viel zu tun. Denn der Onlinehandel boomt. Nina-Lou Frey

Wo sich normalerweise die Kunden tummeln, werden nun die Bestellungen bereitgestellt. Foto: Beat Mathys

Das blaue Einrichtungshaus in Lyssach ist schon von weitem zu erkennen. Mehrere Tausend Besucher und Besucherinnen strömen normalerweise täglich hierher. Doch nun biegen fast keine Autos in die Einfahrt ab. Vor dem Parking in Lyssach stehen zwei Mitarbeitende in Leuchtwesten. «Normalerweise sitze ich hinter der Kasse», sagt einer der beiden. Er wurde umgeschult und weist Kunden, welche ihre Bestellung per Klick im Internet aufgaben, einen Parkplatz zu. Dort bringt eine Angestellte dem Kunden die Möbel und Co. Click-und-Collect-Drive-in heisst dieser Corona-taugliche Onlineservice.