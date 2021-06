Leserreaktionen – «Das generische Maskulinum hat noch nie Menschen ausgeschlossen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Diskussion und gendergerechte Sprache.

Mit dem Genderstern sollen alle Personen einbezogen werden – unabhängig von ihrem Geschlecht. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu «Bund sagt Nein zum Genderstern»

Im Hinblick auf die Vielzahl möglicher Geschlechter müsste doch das Bestreben dahin gehen, nicht eine «gendergerechte», sondern eine genderneutrale Sprache zu pflegen. Neutral ist die Sprache dann, wenn für gemischtgeschlechtliche Personengruppen grundsätzlich eine geschlechtsunspezifische Kollektivbezeichnung verwendet wird, wie etwa «Schweizer Bevölkerung» statt «Schweizerinnen und Schweizer». Wo eine geeignete Bezeichnung fehlt, kann getrost auf das generische Maskulinum ausgewichen werden. Dieses hat noch nie Menschen nur «mitgemeint» oder gar ausgeschlossen, sondern stets alle umschlungen. Die Endung «-in» oder «-innen» symbolisiert bloss, die Frau sei eben doch nur ein Anhängsel des Mannes. Die wiederholte Nennung von Paarformen – vornehmlich durch Journalisten und Politiker – wirkt auf die geneigte Leser- und Zuhörerschaft irgendwie retardiert und konformistisch. Man muss sich nicht wundern, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in Medien und Politik schwindet. Roland Schären, Wiedlisbach

Mich als Lektorin stört der Genderstern nicht wegen der ideologischen und um Inklusivität bemühten Überlegungen dahinter, sondern weil bei dessen Anwendung die männliche Form dann praktisch jedes Mal einen Fallfehler aufweist. Da kann ich beruflich einfach nicht aus meiner Haut. Onlinekommentar von Mila Siegrist

Zu «So schneidet die Schweiz punkto Kinderbetreuung ab»

Es steht ausser Frage, dass wir punkto Kinderbetreuung im Vorschulalter vieles verbessern müssen. Auch das Kita- und Tagesschulangebot muss ausgebaut werden. Was die Unicef-Studie aufzeigt, gibt zu denken, klar. Dabei kommt man aber auch darauf, dass es noch andere Kriterien gibt, die untersucht und einbezogen werden sollten. Mit einer gezielten «Teilstudie» kann man immer beweisen, was man beweisen wollte. Ausserdem muss die Frage erlaubt sein, warum die Schweiz trotzdem politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, immer noch zur Weltspitze gehört und das trotz tourismusfeindlichem Klima und Nullkomanichts an Bodenschätzen. Ganz zuletzt sollten wir nie vergessen, dass die Schweiz bis ins 19. Jahrhundert ein sehr armes Land war. Mark Gasche, Kirchberg

Zu «Amherd setzt wohl auf US-Jet F-35»

Als unternehmerisch Denkender finde ich die enormen Beschaffungs- und Betriebskosten für Kampfjets falsch investiert. Ich habe über 30 Jahre in der Schweizer Armee, Fliegertruppen-Frühwarnradar und Milizdienst geleistet und kann sehr gut beurteilen, dass sogenannte super schnelle Abfangjäger, Interceptors, heute für die Schweiz praktisch bedeutungslos sind. Zum Beispiel wäre ein feindlicher Kampfjet in zwei Minuten von Freiburg in Basel und könnte nicht rasch genug, über Deutschland und vor Basel abgefangen werden. Bodenluftabwehrsysteme sind wirksamer und kostengünstiger. Gute Polizei-Jets genügen für die Schweiz. Peter Klaus Affolter, Grossaffoltern

Zu «Zalando-Effekt: Müllmänner wegen Kartonflut am Anschlag»

In Köniz sind in den letzten Jahre viele neue Überbauungen entstanden. Mehr Haushalte heisst auch mehr Abfall. Anstelle mehr Personal und Fahrzeuge einzustellen hat man bei der Gemeinde wohl den Eindruck es liesse sich alles mit der gleichen Anzahl Ressourcen wie früher erledigen. Onlinekommentar von Markus Fuchs

Zu «Kandersteg kämpft um seine Zukunft»

Ich fühle sehr mit den Kanderstegern, aber dass sie das CO2-Gesetz mit über 62 Prozent ablehnen, wo doch sie so unter dem Klimawandel leiden, erstaunt schon sehr. Onlinekommentar von Effiane Elder

