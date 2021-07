Kita in Eriswil – Das Generationenhaus erhält einen weiteren Farbtupfer Die Oberlimatte AG aus Langenthal will bereits im August die ersten Kinder aufnehmen. Die Liegenschaft dafür wird gegenwärtig umgebaut. Jürg Rettenmund

Hanspeter May wird mit seiner Oberlimatte AG auch die Kindertagesstätte in Eriswil betreiben. Foto: Marcel Bieri

Bereits im August sollen beim Altersheim und dem Generationehuus in der Leimatt in Eriswil Kinder betreut werden. Noch seien das dafür vorgesehene Haus und seine Umgebung allerdings eine Baustelle, sagt Hanspeter May, Betriebsleiter der Oberlimatte AG. Deshalb informiert er am Sitz seiner Institution in Langenthal über seine Pläne zuoberst im Langetental. Am 1. August werde jedoch alles bereit sein.

Die ersten Striche dafür setzte allerdings die Generationehuus AG. In deren Verwaltungsrat ist Andreas Sollberger aus Bützberg zuständig für das Projekt. Er ist selbst Besitzer eines Pflege- und Wohnheims, des Bodana in Salmsach am Bodensee. Diese Erfahrung bringt er auch in Eriswil ein.