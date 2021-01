Leserreaktionen – «Das Geld liegt nicht einfach auf einem Konto» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den verschärften Corona-Massnahmen des Bundes und deren Folgen für die Wirtschaft.

«Der Schuldenberg wird so hoch, er wird schneesicher sein», sagte Finanzminister Ueli Maurer an einer Pressekonferenz im Dezember. Foto: AFP

Zu «Nach Kehrtwende von Cassis greift der Bundesrat durch»

Einfach mal zur Erinnerung an alle, die immer noch mehr Massnahmen fordern, selbstverständlich in Kombination mit finanzieller Entschädigung der betroffenen Unternehmen durch den Bund. Das Geld liegt nicht einfach auf einem Konto, im Gegenteil: Der Bund hat Schulden. Zwar weniger als andere Länder, aber trotzdem. Alles, was heute zusätzlich ausgegeben wird, borgen wir uns von unseren Kindern und Enkeln. Zum Glück sind diejenigen, die das alles dann mal bezahlen müssen, persönlich nur selten direkt betroffen. Natürlich braucht es eine gewisse Sicherheitsmarge, aber diese liegt wohl näher bei 5000 als bei 500 Neuansteckungen pro Tag. Masshalten bei den Massnahmen ist gefragt. Urs Salvisberg, Langenthal

Ich kann einfach nicht verstehen, dass man rigoros die Restaurant schliesst. Überall wurden Massnahmen ergriffen, um eine Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Was ich für die vielen Arbeitenden sehr bedaure: dass sie keine Möglichkeit haben, ein warmes Essen zu konsumieren. Essen ist wichtig, es ist Antrieb und Motor für unsere Tätigkeit. Es wäre doch eine Möglichkeit, die Restaurant abends zu schliessen, denn am Abend geht man sicher eher zum Vergnügen ins Restaurant. Take-away ist eine Option, aber wo nehmen die von auswärts kommenden Arbeitenden dieses Essen ein? Johanna Saurer, Steffisburg

Zu: «Schweizer Corona-Statistik? <Wie in einem Entwicklungsland>»

Unglaublich, wie diese Corona-Zahlen zustande kommen. Und aufgrund dieser «Daumen x Pi»-Statistiken muss die Politik über strenge Massnahmen oder Lockerungen entscheiden. Im Artikel werden nur die Zahlen der Corona-Toten analysiert. Mich würde wundernehmen, wie das bei den Fallzahlen der Infizierten aussieht. Da werden uns seit Monaten Horrorzahlen präsentiert, die keine Besserung versprechen. Würde man auch hier nur die wirklich Corona-Erkrankten, also solche Menschen mit starken Symptomen, auflisten, wären wir wohl schon lange wieder im Normal-Zustand. Aber irgendwer oder irgendein Bundesamt scheint daran interessiert zu sein, dass die Zahlen für alle Ewigkeit hoch bleiben, um seine Existenzberechtigung zu recht-fertigen. Thomas Welti, Stettlen

Link zum Artikel: «Schweizer Corona-Statistik? «Wie in einem Entwicklungsland»»