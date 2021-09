Kolumne Katja Früh - «Fuck, du bist alt geworden»

Alles ist so langweilig, so nichts, jammerte meine Tochter kürzlich. Aufstehen, Kinder bringen, einkaufen, kochen, Kinder holen, waschen, Aufgaben machen, Kinder ins Fussball, in die Gitarrenstunde, eine Sitzung, wieder Kinder holen, heimgehen, wieder kochen, Kinder ins Bett bringen, selber schlafen. Nichts ist besonders, nichts ist spannend.

Das ist einfach so, sage ich etwas hilflos, das ist einfach der Alltag. – Während ich bedenke, wie sehr ich fast mein ganzes Leben lang versucht habe, mich um den Alltag zu drücken, wie ich probierte, aus dem Alltag etwas rauszupressen, was er einfach nicht hergibt, etwas Leuchtendes, Aussergewöhnliches.