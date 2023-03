Pilgerstätte in Hindelbank – Das Geheimnis um Mutter, Kind und den zerberstenden Stein Hindelbank hat die Kirche renoviert – und mit dem bekannten Grab der Maria Magdalena Langhans auch das Drama um eine tote Pfarrfrau zu neuem Leben erweckt. Stephan Künzi

1 / 2 Das pompöse Denkmal des Hieronymus von Erlach überragt von weitem die Szenerie (Bildstrecke). Foto: Beat Mathys

Hell glänzt das Gold der Inschrift, mit voller Wucht scheint sich der Stein zu öffnen. Die Platte zerspringt in drei Stücke, derweil Mutter und Kind ihre Köpfe dem Licht entgegenstrecken. Magisch zieht das Grab in der Seitenkapelle der Kirche Hindelbank die Blicke auf sich, obwohl es nicht halb so glamourös daherkommt wie etwas weiter hinten das pompöse Denkmal, zu dessen Füssen es liegt.

Das war schon in den frühen 1750er-Jahren so, als es, neu geschaffen, als Zeuge der damaligen Steinhauerkunst enthusiastisch gefeiert wurde. Aus nah und fern pilgerte damals die Bildungselite nach Hindelbank, wo es an das Drama um die junge Pfarrfrau Maria Magdalena Langhans erinnerte, die am Ostersamstag 1751 bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben war.

Und das ist heute noch so, da es, gesäubert und renoviert, in neuer Frische erstrahlt. Das Grabmal von Maria Magdalena Langhans verfüge nach wie vor über eine lokale, regionale, ja nationale Anziehungskraft, erklärt Werner Krebs hörbar stolz. In Kunstkreisen finde es gar international Beachtung.

Mit aller Kraft aus der Erde

Krebs steht der Arbeitsgruppe vor, die für die Sanierungsarbeiten verantwortlich war. Diese betreffen nicht nur das Grabmal und auch nicht nur das Denkmal dahinter. Für 1,4 Millionen Franken hat die Kirchgemeinde Hindelbank gleich das ganze Innere mit dem Dach erneuert und der düsteren Kirche von früher zu einem hellen, freundlichen Ambiente verholfen. Es war die erste derart umfassende Renovation seit dem Brand und dem Wiederaufbau der Kirche in den Jahren 1911 und 1912.

Das glänzende Gold ist die augenfälligste Neuerung am Grabmal. Matt und unscheinbar waren die Buchstaben zuvor gewesen und aus der Distanz, den das schmiedeiserne Absperrgitter den Besucherinnen und Besuchern gebot, auch kaum zu lesen. Man habe, erklärt Krebs, die goldene Schrift auf einem Bild aus der Zeit vor dem Kirchenbrand entdeckt. Und sich entschieden, die Inschrift in diesen Zustand zurückzuversetzen.

Einst matt und nur schlecht entzifferbar (links), heute goldglänzend (rechts): Das Grabmal mit seiner Inschrift ist rundum erneuert. Fotos: Hans Wüthrich / Beat Mathys

Was die Faszination der Szenerie mit Mutter und Kind ausmache? Jetzt wiederholt Krebs, was vor ihm schon viele gesagt haben. Dass die beiden Figuren, die mit aller Kraft aus der Erde drängen und dabei sogar eine Steinplatte zerbersten lassen, für das neue Selbstbewusstsein der anbrechenden Zeit der Aufklärung stehen. Und dass sie damit voll und ganz den damaligen Zeitgeist trafen.

Erbauer mehrerer Schlösser

Gegen eine so kraftvolle Szenerie kann aller Pomp im Hintergrund nicht ankommen. Dabei hätte es das Grab ohne das mächtige Denkmal nicht gegeben: Johann August Nahl, so hiess der Steinmetz, war überhaupt erst nach Hindelbank gerufen worden, um das Monument zu Ehren des Patriziers Hieronymus von Erlach zu schaffen. Das Drama im Pfarrhaus geschah während seines Aufenthalts vor Ort und erschütterte ihn derart, dass er sich auch noch ans Grabmal machte.

Von Erlach war Offizier in französischen und österreichischen Diensten gewesen, amtete später im Alten Bern als Schultheiss und baute die Schlösser Hindelbank und Thunstetten sowie den heutigen Erlacherhof in der Stadt Bern. Seine Macht spiegelt sich in Nahls Werk wider, in dieser Komposition aus rötlichem Marmor (für den Sarkophag), schwarzem Marmor (für die Pyramide) und grauem Sandstein (für die Figuren), in der goldenen Inschrift auch, die sein Wirken verherrlicht.

Die unmittelbare Konkurrenz durch das Grab besteht erst seit dem Brand vor gut hundert Jahren. In der alten Kirche ruhten Mutter und Kind noch im Boden vor dem Chor.

Kapellen für die Patrizier

Die Grabkapelle in Hindelbank ist nicht die einzige ihrer Art, das Berner Patriziat hat sich im selben Zeitraum auch andernorts verewigt. So hält in einem seitlichen Anbau der Kirche Oberdiessbach die Familie von Wattenwyl die Erinnerung an ihre Vorfahren hoch. Das prachtvolle, ebenfalls in Marmor und Sandstein gehaltene Denkmal aus der Zeit nach 1670 zeigt in Lebensgrösse Albrecht von Wattenwyl, damals Herr über das Dorf und Erbauer von Schloss Oberdiessbach.

1 / 3 Schlossherr in Lebensgrösse: Die Grabkapelle der Kirche Oberdiessbach erinnert an Albrecht von Wattenwyl (Bildstrecke). Foto: Patric Spahni

In der Schlosskirche Spiez erinnert eine Grabkapelle aus der Zeit um 1690 an das Wirken von Sigmund von Erlach. Auch er war ein bekannter Feldherr, auch er war Schultheiss im Alten Bern, und auch er war als Herr über Spiez der Besitzer des örtlichen Schlosses.

Sein Onkel Johann Ludwig von Erlach hatte bereits um 1650 in der Kirche Schinznach-Dorf im Berner Aargau eine Grabkapelle bauen lassen. Als Söldnerführer, Kriegsherr und Offizier, wie er genannt wird, diente er dem europäischen Adel im Dreissigjährigen Krieg und besass die Herrschaft Kastelen, zu der Schinznach-Dorf gehörte.

Stephan Künzi ist Journalist und Redaktor und als solcher seit über dreissig Jahren im Kanton Bern unterwegs. Er schreibt über alles, was die Leserinnen und Leser im Alltag bewegt. Sein besonderes Interesse gilt dem öffentlichen Verkehr. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.