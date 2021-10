Impfquote von über 80 Prozent – Das Geheimnis hinter dem Seeländer Impfwunder Nirgendwo in der Schweiz liessen sich so viele Leute gegen Corona impfen wie im Berner Seeland. Die Region widerlegt damit alle Vorurteile. Quentin Schlapbach

Das Seeland ist Impf-Schweizermeister. Cartoon: Max Spring

Vor vier Wochen erklärte mit Dänemark das erste europäische Land die Corona-Pandemie offiziell für beendet. Möglich machte dies die ausserordentlich hohe Impfquote: 86 Prozent der impfbaren dänischen Bevölkerung (Personen über 12 Jahre) sind mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Obwohl bereits seit Juli praktisch alle Massnahmen aufgehoben sind, bleiben die Infektionszahlen im skandinavischen Land bis heute tief.

In der Schweiz sind wir von so einer Situation noch ein gutes Stück entfernt. Der Landesteil mit der höchsten Impfquote ist der Kanton Basel-Stadt, wo Anfang Oktober laut Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 75,6 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre mindestens einmal geimpft ist. Am niedrigsten ist die Impfquote in Appenzell Innerrhoden mit 60,3 Prozent.