Hormone in der Gendermedizin – Das geheime Wirken von Östrogen im weiblichen Gehirn Die Pille verändert das Gehirn, die Menopause verändert das Gehirn. Die Forschung zum wichtigen Einfluss von Hormonen wie Östrogen läuft erst langsam an. Was man bisher weiss. Alexandra Bröhm

Das Hormon Östrogen ist an vielen Prozessen im Körper – und vor allem auch im Hirn – beteiligt. Foto: Plainpicture, Hannah

Östrogen ist das bekannteste Sexualhormon der Frauen. Es hilft dabei, den monatlichen Zyklus zu steuern. Doch Östrogen und sein Gegenspieler Progesteron können noch viel mehr. Die Sexualhormone sind an vielen Prozessen im weiblichen Körper beteiligt, die sich nicht in der Bikinizone abspielen. Gerade im Gehirn mischen sie bei vielen Prozessen mit. Das spüren Frauen, wenn sie vor ihren Tagen Stimmungsschwankungen haben oder in den Wechseljahren Wallungen und Schlafprobleme bekommen. Beides hat wenig mit den Eierstöcken und viel mit Vorgängen im Gehirn zu tun.