Pakt von Firmen und Landwirtschaft – Das geheime Protokoll der Wirtschafts- und Bauernlobby Ein internes Papier zeigt, wie eng Grosskonzerne, Gewerbe und Bauern neuerdings zusammenarbeiten. Und wie sie versuchen, Parlamentsentscheide zu beeinflussen. Markus Häfliger

Die Wirtschaftsverbände wollen gemeinsam mehr Einfluss: Gewerbepräsident Fabio Regazzi, Bauernpräsident Markus Ritter, Economiesuisse-Chefin Monika Rühl, Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt (v. l. n. r.). Fotos: Christian Beutler, Gaëtan Bally (Keystone)

Es ist ein Montag im Dezember, als sieben Männer und eine Frau kurz nach 10 Uhr in einem architektonisch trostlosen Haus im Berner Amthausgässchen verschwinden. Der Termin an diesem 12. Dezember 2022 ist so wichtig, dass niemand sich hat entschuldigen lassen.

Die acht sind die mächtigsten Menschen der Schweizer Wirtschaftslobby, und sie sind jeweils zu zweit gekommen: Präsident und Direktor oder Direktorin von Economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und Bauernverband. Präsidentinnen gibt es keine.

90 Minuten tagen die acht Verbandschefs. Neun Traktanden arbeiten sie ab. Ein Ziel steht über allem: Wie schaffen wir es, kommende politische Entscheide im Sinne der Firmen und Bauern zu beeinflussen?

Viermal pro Jahr finden diese «Spitzentreffen», so der interne Name, neuerdings statt. Die Verhandlungen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Doch dieser Zeitung liegt nun das Beschlussprotokoll der Sitzung vom 12. Dezember 2022 vor. Das dreiseitige Dokument offenbart, wie die jüngste Allianz in der Schweizer Politik funktioniert.

Der Arbeitgeberverband war der Gastgeber des «Spitzentreffens» der Wirtschaftslobby.

«Der grosse Kuhhandel»

Erstmals in der Öffentlichkeit bemerkbar machte sich die Gruppe im Juli 2022. Damals berichtete die «NZZ am Sonntag», dass die Verbände der Unternehmer und Bauern einen Pakt geschlossen hätten. «Der grosse Kuhhandel» lautete die Schlagzeile. Die neue Allianz verkündete damals grosse Ziele: Sie wolle in den Wahlen die bürgerliche Mehrheit im Parlament sichern (gegen Links-Grün) und Abstimmungen gewinnen (etwa gegen die Umweltverbände).

So richtig ernst nahm das damals kaum jemand. Die «Bauernzeitung» zweifelte: «Wie lange hält die neue Viererkiste?» SP-Co-Präsident Cédric Wermuth spottete: «Die Wirtschaftsverbände haben sich mit den Bauern einfach ein bodenständiges Mänteli gekauft.» Auch als die vier Verbände im Januar 2023 eine gemeinsame Wahlkampagne ankündigten, blieb das Echo vorerst mager.

Doch nun zeigt das Protokoll, dass die Verbände ihre Allianz tatsächlich ernst meinen. Es zeigt, wie detailliert sie sich absprechen. Wie die Grosskonzerne bereit sind, Positionen der Bauern zu übernehmen, um im Gegenzug von deren Unterstützung bei anderen Geschäften zu profitieren. Und welche Politiker die Wirtschaftslobby als ihre Briefträger im Parlament sieht.

1:0 für die Bauern

Konkret diskutierten die Verbandschefs sechs aktuelle Parlamentsgeschäfte. Auch wenn das Protokoll knapp gehalten ist, wird darin doch spürbar, dass die Verbände um gemeinsame Positionen ringen – im Wissen darum, dass ihr Einfluss auf das Parlament dann am grössten ist, wenn sich alle einig sind.

Als Nationalrat Fabio Regazzi, der Präsident des Gewerbeverbands, am Rand der Frühjahrssession mit dem Papier konfrontiert wird, sagt er zuerst: «Ich bedauere es, wenn interne Protokolle bei Journalisten landen.» Dann erklärt er den Sinn der Allianz. «Wenn immer die Wirtschaft gespalten ist, nutzen unsere links-grünen Gegner dies aus.» Die Verbände wollten den Vorwurf «Die Wirtschaft ist gespalten» künftig so wenig wie möglich hören.

«Wir können von den Bauern lernen»: Fabio Regazzi, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Bei einigen Dossiers ist das kein Problem, weil Bauern und Firmen ohnehin kaum Differenzen haben – etwa bei der neuen OECD-Mindeststeuer. Bei anderen Dossiers sind die Meinungs­verschiedenheiten jedoch beträchtlich – zum Beispiel bei der 2020 eingereichten Biodiversitäts­initiative der Natur- und Umweltverbände.

Die Initiative hat zum Ziel, den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Einig sind sich die Wirtschaftsverbände darin, dass die Initiative zu weit geht. Doch Economiesuisse sprach sich – bisher – für den Gegenvorschlag des Bundesrats aus. Für den Bauern- und den Gewerbeverband hingegen ist auch der Gegenvorschlag ein No-go.

Im «Spitzentreffen» erringen Bauern und Gewerbe einen Zwischenerfolg. «Economiesuisse wird ihre (bisher positive) Position zum Gegenvorschlag nochmals überdenken», heisst es im Protokoll. Die Bauern wollen den Economiesuisse-Leuten für diese Denkarbeit auch die Argumente liefern: «Der SBV wird dazu Economiesuisse entsprechende Unterlagen zukommen lassen.»

Economiesuisse geht über die Bücher: Ausriss aus dem Protokoll des «Spitzentreffens» vom 12. Dezember 2022.

Zu welchem Resultat dieses «Überdenken» bei Economiesuisse führt, sei noch nicht abschliessend geklärt, sagt Geschäftsführerin Monika Rühl. Derzeit warte ihr Verband ab, ob das Parlament im Grundsatz überhaupt einen Gegenvorschlag wolle. Falls nein, sei das Geschäft ohnehin vom Tisch. Falls ja, werde Economiesuisse ihre Mitglieder nochmals konsultieren – und dann ihre definitive Position festlegen.

Das Problem Freihandel

Noch grundsätzlicher sind die Differenzen beim Freihandel – das war den beteiligten Verbänden schon beim Abschluss ihres Pakts bewusst. Während für Exportfirmen Freihandelsabkommen überlebenswichtig sein können, fürchten sich die Bauern vor billigen Agrarimporten.

Die Wirtschaftsallianz stellt sich diesem Problemdossier offensiv. An der Sitzung vom Dezember präsentierten Bauern- und Gewerbeverband dafür eine schriftliche Diskussionsgrundlage, deren Inhalt nicht bekannt ist. Am Montag dieser Woche, am 6. März 2023, fand das «Spitzentreffen» erneut statt – diesmal in den Räumlichkeiten des Gewerbeverbands, Sitzungszimmer «Matterhorn».

Will ihre Mitglieder nochmals wegen der Biodiversität konsultieren: Monika Rühl, Chefin des Wirtschafts­dachverbands Economiesuisse. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Dabei seien die Diskussionen um die Freihandelsfrage fortgesetzt worden, bestätigt Bauernpräsident Markus Ritter. Ziel sei nicht, schon heute eine gemeinsame Position von Bauern und Grosskonzernen zu formulieren, denn dafür seien die einzelnen Freihandelsabkommen schlicht zu unterschiedlich. «Unser Ziel ist aber, dass wir uns heute auf einen Modus Vivendi einigen, wie wir als Wirtschaftsallianz mit künftigen Freihandelsabkommen umgehen werden.» So wollen die Verbandschefs verhindern, dass ihre Liebe beim nächsten Freihandelsabkommen, das aufs Tapet kommt, sogleich wieder zerbricht.

Der Einfluss auf das Parlament

Verhandelt wird nicht nur über Inhalte, sondern auch, wie diese am wirksamsten durchgesetzt werden sollen. Das zeigt sich beim Traktandum 8 zum geplanten neuen «Bundesgesetz über die Entlastung der Unternehmen von Regulierungskosten». Demnächst sollen die Parlamentskommissionen dazu die Beratungen aufnehmen.

Dabei wollen die Verbandschefs nichts dem Zufall überlassen. Es sei wichtig, heisst es im Protokoll, «dass das Geschäft der ‹richtigen› Kommission zugeteilt wird». Der Gewerbeverband wird damit beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Büros beider Räte dafür nicht zum Beispiel die Rechtskommissionen auswählen, sondern die Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK). Dort findet die Wirtschaft in der Regel am meisten Gehör.

Im Protokoll wird auch aufgelistet, welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier deswegen konkret angegangen werden sollen: Nationalratspräsident Martin Candinas und Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli (beide Mitte) sowie die Präsidenten der WAK beider Räte, Alex Kuprecht (SVP) und Leo Müller (Mitte). Und tatsächlich: Am 27. Februar entscheiden die Büros beider Räte, dass die WAK für das Gesetz zuständig sind.

«Einfluss nehmen»: Ausriss aus dem Protokoll des «Spitzentreffens» vom 12. Dezember 2022.

Ständeratspräsidentin Häberli schmunzelt, als sie ihren Namen im Protokoll der Wirtschaftsverbände liest. Solche Einflussversuche seien für sie als Ratspräsidentin «tägliches Brot». Alle Seiten würden das versuchen, «doch das lässt mich kalt», sagt Häberli. Sie entscheide in solchen Fällen nach rein inhaltlichen Kriterien.

Wer profitiert von wem?

Die Vertreter der drei Unternehmerverbände haben schon früher immer wieder Anläufe unternommen, ihre Zusammenarbeit zu verbessern – mal mit mehr, oft mit weniger Erfolg. Definitiv neu ist, dass auch der Bauernverband ständig mit von der Partie ist.

Die Firmen erhofften sich von dieser Zusammenarbeit viel, sagt Gewerbepräsident Regazzi. «Wir können von den Bauern lernen, wie man wirksames Lobbying betreibt.» Tatsächlich haben die Bauernvertreter im Parlament in den letzten Jahren fast alles durchgebracht, was ihnen wichtig war. Auch Bauernpräsident Ritter ist überzeugt, dass seine Unterstützung für die Firmen wichtig ist. Ohne sein Engagement und das seines Verbands, glaubt Ritter, wäre die AHV-Reform (die den Firmen wichtig war) im September 2022 an der Urne abgelehnt worden.

Nationalrat Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands, steuert die gemeinsame Wahlkampagne aller nationalen Wirtschaftsverbände. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Verbände der KMU und Grossunternehmen, sagt Ritter, würden die Bauern im Gegenzug bei jenen Geschäften unterstützen, die ihnen wichtig seien, etwa bei der neuen Agrarpolitik 22+.

Die Wahlkampagne

Wie eng die neue Allianz ist, zeigt sich auch daran, dass sie eine gemeinsame Kampagne für die eidgenössischen Wahlen lanciert hat. Unter dem Motto «Perspektive Schweiz» hängen schon seit Wochen Plakate an den Bahnhöfen. Auf einem Teil steht: «Wählen Sie wirtschaftsfreundlich.» Auf einem anderen Teil steht: «Wählen sie landwirtschaftsfreundlich.»

Dass die nationalen Wirtschaftsverbände so direkt Wahlkampf betreiben, habe es bisher (mit Ausnahme einer kleinen Kampagne des Gewerbeverbands) noch nie gegeben, sagt Bauernpräsident Ritter. Die Unternehmensverbände vertrauen hier auf die erfolgsverwöhnten Kampagnenprofis des Bauernverbands. Er ist für die Leitung und Koordination der Kampagne zuständig.

Das Problem mit der Transparenz

Offenbar etwas auf dem linken Fuss erwischt wurden die Verbandsbosse durch das neue Transparenzgesetz (lesen Sie hier mehr darüber). Dieses verpflichtet Parteien und Verbände, ihre Ausgaben im Wahlkampf 2023 offenzulegen. Man müsse die Folgen des neuen Gesetzes zuerst sauber abklären, beschliessen sie am 12. Dezember. Falls die Medien Fragen stellen, sollen sie bis auf weiteres mit «einer passiven Sprachregelung» abgespeist werden.

Diese Sprachregelung erhält diese Zeitung zugeschickt, als sie die vier Verbände nach ihrem Wahlkampfbudget fragt. Man werde die Transparenzregeln «selbstverständlich» einhalten, heisst es in der Stellungnahme. Die Zahlen würden «bis spätestens am 7. September 2023» offengelegt – das ist der Tag, an dem die Meldefrist beim Bund abläuft. Markus Ritter verrät immerhin, dass sich die vier Verbände die Kosten gleichmässig teilen.

Wie man es unter Freunden halt so macht.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

Fehler gefunden?Jetzt melden.